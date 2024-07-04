Госслужба: Для реализации "зеленых закупок" в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты

Для включения понятия "зеленые закупки" в закон "О государственных закупках" следует внести изменения в соответствующие законодательные акты.

Для включения понятия "зеленые закупки" в закон "О государственных закупках" следует внести изменения в соответствующие законодательные акты.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Отмечено, что понятие "экомаркировка" для идентификации "зеленых продуктов" в том числе должно быть включено в соответствующую нормативно-правовую базу.

Внедрение "зеленых закупок" способствует повышению энергоэффективности и ресурсосбережению, расширению вторичной переработки отходов, внедрению экологически чистых технологий, улучшению условий труда и повышению безопасности работников.