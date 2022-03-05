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Госслужба Азербайджана прекратила дело против крупной компании

Госслужба Азербайджана прекратила дело против крупной компании Госслужба Азербайджана прекратила дело против крупной компании
Бизнес
5 марта 2022 г. 11:57
Госслужба Азербайджана прекратила дело против крупной компании

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана прекратила дело в отношении ООО "Veyseloğlu" по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

Было отмечено, что в ходе проверки ООО предоставило требуемые документы и информацию в полном объеме, связав причину задержки с техническими проблемами, возникшими в компании.

ООО "Veyseloğlu" взяло на себя обязательство не повторять подобных случаев, в связи с чем дело было прекращено.

Напомним, что в отношении ООО "Veyseloğlu" было возбуждено дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства в связи с непредставлением в Госслужбу требуемых документов и сведений.

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