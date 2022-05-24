Госрегистрация недвижимости в Азербайджане выросла на 12%

В январе-апреле текущего года в Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики зарегистрировано права собственности на 107 552 объекта недвижимости.

В январе-апреле текущего года в Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики зарегистрировано право собственности на 107 552 объекта недвижимости.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, это на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 26 354 или 24,5% - первичная, 81 198 или 75,5% - повторная регистрация.

Из имущества, на которое зарегистрировано право собственности, 15 037 - частные дома и дачи, 26 975 - квартиры, 61 841 - земельные участки, 1 147 - нежилые строения, 2 261 – нежилые площади, 274 - имущественные комплексы, 16 - многоэтажные жилые дома и т.д. 28 397 зарегистрированных объектов недвижимости приходятся на долю Баку, остальные - на регионы.