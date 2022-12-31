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Госкомтаможня расширит систему управления рисками 

Госкомтаможня расширит систему управления рисками  Государственный таможенный комитет (ГТК) намерен в ближайшие годы расширить систему управления рисками.
Бизнес
31 декабря 2022 г. 16:53
Госкомтаможня расширит систему управления рисками 

Государственный таможенный комитет (ГТК) намерен в ближайшие годы расширить систему управления рисками.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью ITV первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК), временно исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров.

По его словам, это имеет значение как для государственного, так и для частного сектора.

"У нас действительно много работы в ближайшие годы, особенно в 2023 году. Прежде всего, мы хотим расширить нашу цифровую таможенную среду. Внутри таможенной службы существует система управления рисками. Мы должны добиться ее дальнейшего развития для поддержки торговли в целом, а также борьбы с любыми рисковыми ситуациями".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gömrüyündə Risklərin İdarə Olunması Sistemi genişləndiriləcək

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