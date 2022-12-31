Госкомтаможня расширит систему управления рисками

Государственный таможенный комитет (ГТК) намерен в ближайшие годы расширить систему управления рисками.

Государственный таможенный комитет (ГТК) намерен в ближайшие годы расширить систему управления рисками.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью ITV первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК), временно исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров.

По его словам, это имеет значение как для государственного, так и для частного сектора.

"У нас действительно много работы в ближайшие годы, особенно в 2023 году. Прежде всего, мы хотим расширить нашу цифровую таможенную среду. Внутри таможенной службы существует система управления рисками. Мы должны добиться ее дальнейшего развития для поддержки торговли в целом, а также борьбы с любыми рисковыми ситуациями".