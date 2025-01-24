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Госкомтаможня провела заседание коллегии по итогам прошлого года

Госкомтаможня провела заседание коллегии по итогам прошлого года В Государственном таможенном комитете состоялось заседание коллегии по итогам деятельности за 2024 год.
Бизнес
24 января 2025 г. 20:43
Госкомтаможня провела заседание коллегии по итогам прошлого года

В Государственном таможенном комитете состоялось заседание коллегии по итогам деятельности за 2024 год.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, выступая на заседании, председатель комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров отметил, что в соответствии со стратегией устойчивого развития страны в 2024 году были предприняты необходимые шаги для выполнения поставленных задач.

Было отмечено, что в текущем году будет продолжено выполнение задач, поставленных перед таможенными органами по повышению уровня обслуживания, упрощению таможенных операций, расширению цифровых решений, обеспечению доступности и прозрачности.

Участники заседания обсудили вопросы повестки дня коллегии.

Затем был обсужден и утвержден План работы на 2025 год, составленный на основе "Стратегии развития на 2025-2030 годы" Государственного таможенного комитета.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Gömrük Komitəsində Kollegiya iclası keçirilib

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