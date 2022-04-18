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Госкомтаможня прокомментировала информацию о задержке посылок

Госкомтаможня прокомментировала информацию о задержке посылок В ряде средств массовой информации и социальных сетях публикуется информация о том, что в результате проверок почтовых отправлений, проводимых Главным таможенным управлением на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК), происходят з
Бизнес
18 апреля 2022 г. 16:55
Госкомтаможня прокомментировала информацию о задержке посылок

В ряде средств массовой информации и социальных сетях публикуется информация о том, что в результате проверок почтовых отправлений, проводимых Главным таможенным управлением на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК), происходят задержки в процессе доставки владельцам посылок, ввозимых карго-компаниями.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении комитета.

Ведомство заявило, что в результате анализов были выявлены попытки провоза через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ, метамфетамина, запрещенных товаров, нарушения финансовой дисциплины и неправильное проведение процесса декларирования.

Таможенные органы рекомендуют гражданам соблюдать законодательство и правильно указывать в декларации сведения о товарах, что обеспечит быстрый и упрощенный таможенный контроль почтовых отправлений.

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