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Госкомтаможня предотвратила незаконный ввоз пиротехники из Грузии в Азербайджан

Госкомтаможня предотвратила незаконный ввоз пиротехники из Грузии в Азербайджан Азербайджанская таможня изъяла крупную партию контрабандной пиротехники и раций, ввезенных из Грузии в Азербайджан.
Бизнес
13 декабря 2023 г. 11:59
Госкомтаможня предотвратила незаконный ввоз пиротехники из Грузии в Азербайджан

Азербайджанская таможня изъяла крупную партию контрабандной пиротехники и раций, ввезенных из Грузии в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

На основании поступившей оперативной информации, на таможенном посту “Красный мост” Товузского таможенного управления был проведен осмотр грузового транспортного средства, прибывшего в Азербайджан из Грузии.

В ходе таможенного осмотра в грузовом отсеке транспортного средства обнаружено 32 472 единицы пиротехнических изделий различного назначения и 70 раций, ввезенных в страну контрабандным путем.

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Версия на английском языке Illegal import of pyrotechnic devices, walkie-talkies from Georgia to Azerbaijan prevented
Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan Azərbaycana pirotexniki vasitə və ratsiyanın qanunsuz gətirilməsinin qarşısı alınıb

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