Госкомтаможня предотвратила незаконный ввоз пиротехники из Грузии в Азербайджан

Азербайджанская таможня изъяла крупную партию контрабандной пиротехники и раций, ввезенных из Грузии в Азербайджан.

Азербайджанская таможня изъяла крупную партию контрабандной пиротехники и раций, ввезенных из Грузии в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

На основании поступившей оперативной информации, на таможенном посту “Красный мост” Товузского таможенного управления был проведен осмотр грузового транспортного средства, прибывшего в Азербайджан из Грузии.

В ходе таможенного осмотра в грузовом отсеке транспортного средства обнаружено 32 472 единицы пиротехнических изделий различного назначения и 70 раций, ввезенных в страну контрабандным путем.