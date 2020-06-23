Госкомтаможня перейдет на усиленный режим в праздничный день

В целях оперативного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу, обеспечения быстрого перемещения товаров и транспортных средств, недопущения дополнительных потерь времени участниками внешней торговли в День Вооруженных сил Азербайджана - 26 июня - территориальные и специализированные таможенные управления, входящие в структуру Государственного таможенного комитета (ГТК), будут функционировать в обычном режиме.
Об этом Report сообщили в ГТК.
В ходе таможенного оформления участники внешней торговли могут уплачивать пошлины за товары и транспортные средства через правительственный платежный портал.