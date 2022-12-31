Госкомтаможня может расширить свою деятельность в Карабахе

Государственный таможенный комитет (ГТК) может расширить свою деятельность на освобожденных от оккупации территориях.
Как передает Report, об этом заявил в интервью ITV первый заместитель председателя комитета, временно исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров.
"В настоящее время наши сотрудники оказывают услуги на этих территориях. В следующем году мы расширим инфраструктуру. Таможенники на постах на освобожденных от оккупации территориях осуществляют деятельность наравне с сотрудниками Государственной пограничной службы. Наряду с этим, и на других территориях мы будем реализовывать инфраструктурные проекты”, - отметил он.