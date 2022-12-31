О нас

Госкомтаможня может расширить свою деятельность в Карабахе

Госкомтаможня может расширить свою деятельность в Карабахе Государственный таможенный комитет (ГТК) может расширить свою деятельность на освобожденных от оккупации территориях.
Бизнес
31 декабря 2022 г. 17:34
Госкомтаможня может расширить свою деятельность в Карабахе

Государственный таможенный комитет (ГТК) может расширить свою деятельность на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ITV первый заместитель председателя комитета, временно исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров.

"В настоящее время наши сотрудники оказывают услуги на этих территориях. В следующем году мы расширим инфраструктуру. Таможенники на постах на освобожденных от оккупации территориях осуществляют деятельность наравне с сотрудниками Государственной пограничной службы. Наряду с этим, и на других территориях мы будем реализовывать инфраструктурные проекты”, - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət Gömrük Komitəsi Qarabağda fəaliyyətini genişləndirə bilər

Другие новости из категории

Госкомтаможня переходит на новые методы борьбы с контрабандой
Госкомтаможня переходит на новые методы борьбы с контрабандой
31 декабря 2022 г. 17:59
Госкомтаможня расширит систему управления рисками 
Госкомтаможня расширит систему управления рисками 
31 декабря 2022 г. 16:53
Рынок недвижимости Баку: итоги года, перспективы развития
Рынок недвижимости Баку: итоги года, перспективы развития
31 декабря 2022 г. 15:00
Доходы Азербайджана от экспорта табака и его заменителей выросли на 87%
Доходы Азербайджана от экспорта табака и его заменителей выросли на 87%
31 декабря 2022 г. 14:43
В Государственном таможенном комитете прошел День открытых дверей
В Государственном таможенном комитете прошел День открытых дверей
31 декабря 2022 г. 13:26
Азербайджан увеличил доходы от экспорта напитков на 79%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта напитков на 79%
31 декабря 2022 г. 12:58
Микаил Джаббаров поздравил азербайджанский народ
ВидеоМикаил Джаббаров поздравил азербайджанский народ
31 декабря 2022 г. 12:36
Ввозимое в Азербайджан топливо для реактивных двигателей освобождается от таможенной пошлины
Ввозимое в Азербайджан топливо для реактивных двигателей освобождается от таможенной пошлины
30 декабря 2022 г. 21:06
Иностранным специалистам не потребуется разрешение для осуществления трудовой деятельности в Азербайджане
Иностранным специалистам не потребуется разрешение для осуществления трудовой деятельности в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 20:15
Микаил Джаббаров: Наличие границы Нахчывана с Турцией и Ираном открывает дополнительные возможности
Микаил Джаббаров: Наличие границы Нахчывана с Турцией и Ираном открывает дополнительные возможности
30 декабря 2022 г. 17:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi