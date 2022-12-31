Госкомтаможня может расширить свою деятельность в Карабахе

Государственный таможенный комитет (ГТК) может расширить свою деятельность на освобожденных от оккупации территориях.

Государственный таможенный комитет (ГТК) может расширить свою деятельность на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ITV первый заместитель председателя комитета, временно исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров.

"В настоящее время наши сотрудники оказывают услуги на этих территориях. В следующем году мы расширим инфраструктуру. Таможенники на постах на освобожденных от оккупации территориях осуществляют деятельность наравне с сотрудниками Государственной пограничной службы. Наряду с этим, и на других территориях мы будем реализовывать инфраструктурные проекты”, - отметил он.