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Госкомтаможня: ARAS сократил время транзита транспортных средств

Госкомтаможня: ARAS сократил время транзита транспортных средств Благодаря внедрению в Азербайджане автоматизированной системы анализа рисков (ARAS) на основе искусственного интеллекта, время прохождения транспортных средств через пограничные пункты страны в первом квартале этого года сократилось на 46% - с 50 до 27 ми
Бизнес
4 июня 2024 г. 17:38
Госкомтаможня: ARAS сократил время транзита транспортных средств

Благодаря внедрению в Азербайджане автоматизированной системы анализа рисков (ARAS) на основе искусственного интеллекта, время прохождения транспортных средств через пограничные пункты страны в первом квартале этого года сократилось на 46% - с 50 до 27 минут - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом сказала старший инспектор Управления таможенных рисков Государственного таможенного комитета Гюнеш Гаджиева на панельной дискуссии на тему "Механизмы поддержки цифровой таможни в быстрой и безопасной логистике" в Баку.

Она отметила, что после внедрения ARAS также ускорилась регистрация транспортных средств в пунктах пропуска: "Согласно показателям первого квартала, количество зарегистрированных транспортных средств увеличилось с 63 052 до 66 572. Доля зеленого коридора при пересечении границы составила 56%, а доля красного коридора – 44%. На таможенную регистрацию в зеленом коридоре пришлось 57%, в красном коридоре - 13%, в желтом - 30%".

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Версия на азербайджанском языке Gömrük rəsmisi: "ARAS nəqliyyat vasitələrinin keçmə müddətini azaldıb"

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