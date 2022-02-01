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ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов

ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов В 2021 году 58% пользователей, подавших в таможенные органы электронную торговую декларацию через портал e-customs.gov.az и мобильное приложение Smart Customs, не превысили сумму в 100 долларов США.
Бизнес
1 февраля 2022 г. 14:25
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов

В 2021 году 58% пользователей, подавших в таможенные органы электронную торговую декларацию через портал e-customs.gov.az и мобильное приложение Smart Customs, не превысили сумму в 100 долларов США.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

"25% покупателей подали декларации на товары на общую сумму от 100 до 200 долларов США, 16% - на сумму от 200 до 300 долларов США. Только 1% пользователей подали декларации об электронной торговле стоимостью свыше 300 долларов США", - отметили в комитете.

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Версия на английском языке SCC: Nearly 60% of those buying goods from abroad do not exceed $100 limit
Версия на азербайджанском языке Gömrük Komitəsi: “Xaricdən mal alanların 58 %-i 100 dollar həddini keçmir”

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