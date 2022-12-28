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Госкомтаможни представил новую электронную услугу

Госкомтаможни представил новую электронную услугу Государственный таможенный комитет представил новую электронную услугу для пассажиров "Упрощенная декларация".
Бизнес
28 декабря 2022 г. 11:20
Госкомтаможни представил новую электронную услугу

Государственный таможенный комитет представил новую электронную услугу для пассажиров "Упрощенная декларация".

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, новая электронная услуга позволяет быстро проходить таможню во время путешествий на воздушном транспорте.

Пассажиры могут заранее задекларировать вывозимые за рубеж или ввозимые из-за рубежа товары через сайт e.customs.gov.az, мобильное приложение Smart customs или киоски, установленные на таможенно-пропускных пунктах. Услуга также позволяет декларировать онлайн иностранную валюту и транспортные средства, следить за статусом деклараций и льготным лимитом, осуществлять таможенные платы онлайн.

Услуга представлена на азербайджанском, английском и русском языках, что позволит иностранцам также воспользоваться ею.

"Новая электронная услуга позволит ускорить и облегчить процесс пересечения границы, свести к минимуму контакты между гражданами и чиновниками, обеспечить удобство, прозрачность и удовлетворенность", - отметили в комитете.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Gömrük Komitəsi yeni elektron xidmətini təqdim edib

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