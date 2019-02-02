Госкомтаможни обратился к СМИ

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Представители медиа-структур и журналисты в любое время могут наглядно ознакомиться с процессом таможенных оформлений и таможенных выплат, и убедиться, что все написанное некоторыми журналистами является вымыслом".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ГТК касательно информации, распространенной некоторыми СМИ.

В сообщении говорится: "Минувшим днем некоторые СМИ распространили не опирающуюся на какую бы то ни было информацию, связанную с мерами по обеспечению прозрачности в таможенной системе и борьбе с коррупцией.

Сообщалось о том, что в Бакинском главном таможенном управлении и Главном таможенном управлении по акцизам структуры все еще имеют место негативные случаи в этой сфере.

Но было бы неплохо при написании материала опираться на конкретные факты, что помогло бы сотрудничеству между таможней и медиа. Отметим, что в статье не было указано конкретных фактов, лиц, доказательств.

Мы еще раз рекомендуем СМИ и журналистам при написании статей о деятельности таможенных органов опираться на конкретные факты".