Госкомтаможни о причине задержек транспортных средств на границе

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан, в отличие от Грузии, придает большое значение безопасности на пограничных пропускных пунктах".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии "Прозрачность и отчетность в деятельности таможенных органов" в Баку заявил начальник Главного управления оценки деятельности и программ развития Государственного таможенного комитета (ГТК) Игбал Бабаев, внося ясность в вопрос задержек транспортных средств на границе Азербайджана.

"Сначала необходимо обратить внимание на то, какая в стране проводится политика. На пограничных пропускных пунктах Грузии осуществляется фискальная политика. Мы же отдаем предпочтение безопасности. Иногда нам говорят, почему границу Грузии можно проехать за 1 минуту, а на нашей границе бывают задержки! Причина такова - мы отдаем предпочтение безопасности, и это требует определенного времени", - отметил Бабаев.

И.Бабаев также подчеркнул, что для удаления информации о каком-либо автомобиле в журнале регистрации ГТК требуется разрешение 4 министерств и этот процесс занимает 3-4 месяца:

"За одну ночь мы ликвидировали 27 журналов, 18 документов. Если раньше через контрольно-пропускной пункт проезжало 283 тысячи автомобилей, то сегодня эта цифра поднялась до 1 356 тысяч. Если автомобиль задерживается на контрольно-пропускном пункте более часа, то на это автоматически поступает реакция и требуются разъяснения".