Зампред Госкомстата: Резкое подорожание одного-двух товаров - это не инфляция

"Инфляция - это повышение средней цены на 520 наименований товаров и услуг. Вы говорите о повышении цены одного из 520 продуктов и услуг".

Об этом заявил Report заместитель председателя Госкомстата Азербайджана Рауф Салимов, комментируя обвинения граждан о несоответствии обнародованного комитетом показателя роста цен реальным цифрам.

По словам Р. Салимова, комитет рассчитывает среднюю инфляцию в стране, поэтому существует разница между тем, что видят граждане, и официальной динамикой: "В 5 043 пунктах регистрируется стоимость товаров и услуг. Обнародованная нами цифра средняя для всех районов. Резкое подорожание одного-двух товаров - это не инфляция. Это повышение цены на данный продукт. Я могу привести примеры удешевления других продуктов. Поэтому говоря об инфляции, мы имеем в виду повышение общего уровня цен на 520 наименований товаров и услуг".

Представитель комитета заявил, что в стране приняты необходимые меры для предотвращения искусственного повышения цен: "Надеюсь, что рост зарплат не приведет к искусственному повышению цен. Инфляция в январе-августе составила 2,6%, в то время как в январе-июле она была равна 2,7%. В августе наблюдалось сезонное удешевление овощей и фруктов, в связи с чем мы отмечали снижение на 0,1 процентного пункта. Мы не думаем, что инфляция ускорится".