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Госкомитет разъяснил информацию об аресте сотрудников таможни

Госкомитет разъяснил информацию об аресте сотрудников таможни "Вчера на некоторых сайтах и в социальных сетях распространилась необоснованные сведения о спецоперации, проведенной на Ходжасенском таможенном посту Бакинского главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК), и об аресте тамож
Бизнес
16 февраля 2022 г. 16:30
Госкомитет разъяснил информацию об аресте сотрудников таможни

"Вчера на некоторых сайтах и в социальных сетях распространилась необоснованные сведения о спецоперации, проведенной на Ходжасенском таможенном посту Бакинского главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК), и об аресте таможенников".

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

В Комитете заявили, что в распространенных сведениях утверждалось даже, что арестованные сотрудники имеют родственные связи с руководством ГТК, что также является дезинформацией.

Сообщается, что операция была проведена Главным следственным управлением Государственного таможенного комитета на Ходжасенском таможенном посту Бакинского главного таможенного управления, и структурами Комитета ведется расследование: "Соответствующие структуры ГТК самостоятельно, а также совместно с другими соответствующими государственными органами проводят специальные операции, о которых общественность подробно информируется".

ГТК просит граждан сообщать в комитет или правоохранительные органы о любых случаях беззакония, коррупции и взяточничества в таможенной системе.

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Версия на азербайджанском языке DGK gömrük əməkdaşlarının həbsi ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirib

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