Госкомитет по вопросам имущества и Национальная конфедерация организаций предпринимателей подписали меморандум о сотрудничестве

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ На деловом форуме “Инвестиции в сфере приватизации: новые возможности и вызовы”, организованном в Баку Госкомитетом по вопросам имущества (ГКВИ), подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, меморандум о сотрудничестве подписан между ГКВИ и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK).

Отметим, что на мероприятии принимают участие председатель ГКВИ Керем Гасанов, замминистра экономики Ниязи Сафаров, а также более 100 субъектов предпринимательства, консультантов, деловых людей, специалистов по недвижимости, представляющих крупные холдинги, ассоциации и группы компаний страны.