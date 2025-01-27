Госкомитет по архитектуре приступил к демонтажу незаконной постройки на площади "Фонтанов"

С сегодняшнего дня Главное Управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре приступило к демонтажу незаконной постройки, расположенной на улице Ахмеда Джавада (площадь "Фонтанов") в С

С сегодняшнего дня Главное Управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре приступило к демонтажу незаконной постройки, расположенной на улице Ахмеда Джавада (площадь "Фонтанов") в Сабайльском районе города Баку.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Госкомитета, работы проводятся с целью восстановления общественного порядка и обеспечения свободного доступа для жителей.

"На прилегающем участке рядом с рестораном "Фонтана" были зафиксированы незаконные строительные работы по возведению пристройки. Это уже второй подобный случай. В марте прошлого года в результате мониторинга, проведённого в рамках градостроительного контроля, аналогичное нарушение было выявлено и своевременно устранено. Несмотря на это, в текущем году владельцы ресторана вновь предприняли попытку самовольного строительства на данной территории", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно действующему законодательству, все временные сооружения, а также деятельность торговых и сервисных объектов требуют согласования с местными исполнительными органами. Поскольку указанные работы не были санкционированы и нарушают установленные правила, демонтаж осуществляется в строгом соответствии с нормами закона.

Как отмечает Госкомитет, Главное Управление архитектуры и градостроительства продолжает работу по выявлению и предотвращению подобных нарушений в целях соблюдения норм градостроительства и обеспечения комфортной городской среды для жителей.