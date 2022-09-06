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Госкомитет об увольнении таможенников, не прошедших тест на наркотики

Госкомитет об увольнении таможенников, не прошедших тест на наркотики Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) прокомментировал увольнение таможенников, не прошедших тест на наркотики.
Бизнес
6 сентября 2022 г. 11:22
Госкомитет об увольнении таможенников, не прошедших тест на наркотики

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) прокомментировал увольнение таможенников, не прошедших тест на наркотики.

В ответ на запрос Report в комитете сообщили, что согласно Положению "О службе в таможенных органах" таможенники регулярно проходят медицинские осмотры, по результатам которых принимаются соответствующие меры.

Напомним, что вчера в ряде СМИ появилась информация о массовом увольнении таможенников. По информации, исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант Шахин Багиров уволил ряд сотрудников таможенного поста Говсан и других постов по результатам теста на наркотики.

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Версия на азербайджанском языке DGK narkoloji analizdən keçməyən gömrükçülərin işdən çıxarılmasına münasibət bildirib

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