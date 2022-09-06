Госкомитет об увольнении таможенников, не прошедших тест на наркотики

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) прокомментировал увольнение таможенников, не прошедших тест на наркотики.
В ответ на запрос Report в комитете сообщили, что согласно Положению "О службе в таможенных органах" таможенники регулярно проходят медицинские осмотры, по результатам которых принимаются соответствующие меры.
Напомним, что вчера в ряде СМИ появилась информация о массовом увольнении таможенников. По информации, исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант Шахин Багиров уволил ряд сотрудников таможенного поста Говсан и других постов по результатам теста на наркотики.