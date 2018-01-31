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    Гошгар Тахмазли: Агентство продовольственной безопасности начнет полностью функционировать после формирования правовой базы

    © Report

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности начнет полностью функционировать после того, как будет сформирована соответствующая законодательная база.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель агентства Гошгар Тахмазли на встрече с предпринимателями, занимающимися экспортом продовольственных товаров.

    По словам Г.Тахмазли, в настоящее время формируется материально-техническая база агентства: "Не существует отдельного закона о продовольственной безопасности, поэтому он будет адаптирован к законам о ветеринарной, санитарной безопасности и другим аналогичным законам. Агентство заработает в течение нескольких месяцев после того, как создадут правовую базу".

    "Основные принципы деятельности организации разработаны агентством и экспертами Европейского Союза", - добавил он.

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