Гошгар Тахмазли: Агентство продовольственной безопасности начнет полностью функционировать после формирования правовой базы

© Report

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности начнет полностью функционировать после того, как будет сформирована соответствующая законодательная база.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель агентства Гошгар Тахмазли на встрече с предпринимателями, занимающимися экспортом продовольственных товаров.

По словам Г.Тахмазли, в настоящее время формируется материально-техническая база агентства: "Не существует отдельного закона о продовольственной безопасности, поэтому он будет адаптирован к законам о ветеринарной, санитарной безопасности и другим аналогичным законам. Агентство заработает в течение нескольких месяцев после того, как создадут правовую базу".

"Основные принципы деятельности организации разработаны агентством и экспертами Европейского Союза", - добавил он.