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Госагентство завершило два тендера на 13 млн манатов

Госагентство завершило два тендера на 13 млн манатов Протезно-ортопедический производственный и реабилитационный центр Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения завершило два открытых тендера на закупку комплектующих для произ
Бизнес
8 сентября 2022 г. 09:26
Госагентство завершило два тендера на 13 млн манатов

Протезно-ортопедический производственный и реабилитационный центр Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения завершило два открытых тендера на закупку комплектующих для производства протезно-ортезных принадлежностей, сырья и ряда готовых реабилитационных средств.

Как передает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стали ООО Metiz Impeks и компания Ottobock SE & Co,KGaA.

Победившим компаниям будет выплачено соответственно 9,55 млн манатов и 3,69 млн манатов, всего 13,24 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi 13 milyon manatlıq 2 tenderə yekun vurub

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