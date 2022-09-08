Госагентство завершило два тендера на 13 млн манатов

Протезно-ортопедический производственный и реабилитационный центр Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения завершило два открытых тендера на закупку комплектующих для произ

Протезно-ортопедический производственный и реабилитационный центр Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения завершило два открытых тендера на закупку комплектующих для производства протезно-ортезных принадлежностей, сырья и ряда готовых реабилитационных средств.

Как передает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стали ООО Metiz Impeks и компания Ottobock SE & Co,KGaA.

Победившим компаниям будет выплачено соответственно 9,55 млн манатов и 3,69 млн манатов, всего 13,24 млн манатов.