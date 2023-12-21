Госагентство занятости оказало поддержку более 80 тыс. семей в создании малых хозяйств

Государственное агентство занятости оказало поддержку более 80 тыс. семей в создании малых хозяйств по более чем 40 направлениям.

Государственное агентство занятости оказало поддержку более 80 тыс. семей в создании малых хозяйств по более чем 40 направлениям.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Мустафа Аббасбейли, выступая на мероприятии в рамках "Проекта поддержки потенциальных участников ABAD".

По словам чиновника, помощь оказана в рамках программы обеспечения самозанятости безработных и соискателей, инициированной президентом Ильхамом Алиевым.

"За прошедший период мы оказали поддержку более чем 80 тыс. семей в создании малых хозяйств по более чем 40 направлениям. Перед нами стояли две основные цели. Первая – помочь как можно большему количеству людей, вторая – сделать процесс максимально эффективным. Вторая цель более сложная. Агентство вместе с другими партнерами, государственными учреждениями старается чутко подходить к этим вопросам”, - сказал он.

Аббасбейли отметил, что целью центра ABAD было оказать поддержку безработным гражданам в создании и дальнейшем управлении малыми хозяйствами: “Эта модель проявила себя достаточно успешно. ABAD является самым верным партнером агентства с точки зрения повышения эффективности реализуемого нами проекта".