Госагентство: В этом году удовлетворено в 4 раза больше обращений потребителей

В этом году удовлетворено в 4 раза больше обращений потребителей

В январе-мае текущего года Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору над потребительским рынком при президенте Азербайджана удовлетворило 329 обращений потребителей в рамках мероприятий по контролю за деятельностью субъектов естественных монополий.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 255 обращений пришлось на сферу связи, 22 – на газоснабжение, 21 – на питьевое водоснабжение, 15 – на электроснабжение, 7 – на теплоэнергетику, 5 – на железнодорожный транспорт, 3 – на воздушный транспорт и 1 – на почтовую связь.