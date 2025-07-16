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Госагентство: В этом году удовлетворено в 4 раза больше обращений потребителей

Госагентство: В этом году удовлетворено в 4 раза больше обращений потребителей В этом году удовлетворено в 4 раза больше обращений потребителей
Бизнес
16 июля 2025 г. 15:34
Госагентство: В этом году удовлетворено в 4 раза больше обращений потребителей

В январе-мае текущего года Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору над потребительским рынком при президенте Азербайджана удовлетворило 329 обращений потребителей в рамках мероприятий по контролю за деятельностью субъектов естественных монополий.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 255 обращений пришлось на сферу связи, 22 – на газоснабжение, 21 – на питьевое водоснабжение, 15 – на электроснабжение, 7 – на теплоэнергетику, 5 – на железнодорожный транспорт, 3 – на воздушный транспорт и 1 – на почтовую связь.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi: Təbii inhisar subyektləri ilə bağlı təmin olunmuş müraciətlərin sayı 4 dəfə artıb

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