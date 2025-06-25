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Госагентство расследует деятельность Baku Electronics

Госагентство расследует деятельность Baku Electronics 14:29
Бизнес
25 июня 2025 г. 14:51
Госагентство расследует деятельность Baku Electronics

Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте Азербайджана расследовало случаи нарушения законодательства о конкуренции в деятельности Baku Electronics.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, расследование проведено относительно продажи телевизоров марки YOSHIRO.

"В связи с выявленными случаями нарушения законодательства о конкуренции, принято решение о создании Комиссии по конкуренции с целью правовой оценки данному факту", - подчеркивает ведомство.

После принятия соответствующего решения будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела в отношении Baku Electronics.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi “Baku Electronics”in fəaliyyətini araşdırıb

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