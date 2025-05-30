Госагентство по туризму предложило ввести сертификацию кафе и ресторанов страны

Госагентство по туризму предложило ввести сертификацию кафе и ресторанов страны

Госагентство по туризму выступило с инициативой об оценке и сертификации кафе и ресторанов страны.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Госагентства Азада Гусейнова на медиа-презентации на тему "Перспективы гастротуризма в Азербайджане".

По ее словам, уже ведутся переговоры с соответствующими государственными структурами по данному вопросу.

"Целью Госагентства является стимулирование деятельности ресторанов и кафе как туристических объектов, усиление контроля в этой сфере и обеспечение взаимного сотрудничества. В этом направлении предусматривается создание соответствующих ассоциаций, участие объектов общепита в мероприятиях, организуемых Агентством, и их интеграция", - отметила Гусейнова.