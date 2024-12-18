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Госагентство по антимонопольному контролю удовлетворила более 340 обращений с начала года

Госагентство по антимонопольному контролю удовлетворила более 340 обращений с начала года За январь-октябрь этого года Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком удовлетворила 341 обращение потребителей.
Бизнес
18 декабря 2024 г. 18:06
Госагентство по антимонопольному контролю удовлетворила более 340 обращений с начала года

За январь-октябрь этого года Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком удовлетворила 341 обращение потребителей.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, это на 68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди обращений: 217 касались связи, 34 — газоснабжения, 32 — электроснабжения, 26 — питьевой воды, 13 — воздушного транспорта, 4 — канализации, 4 — железнодорожного транспорта, 3 — тепловой энергии, 2 — ирригации и 6 — других сфер.

"Производство и продажа продукции, а также оказание услуг субъектами естественных монополий в интересах потребителей являются одним из ключевых направлений государственного регулирования в данной сфере", — говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: Müraciətləri təmin olunan istehlakçıların sayı 68 % artıb

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