Госагентство по антимонопольному контролю удовлетворила более 340 обращений с начала года

За январь-октябрь этого года Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком удовлетворила 341 обращение потребителей.

За январь-октябрь этого года Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком удовлетворила 341 обращение потребителей.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, это на 68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди обращений: 217 касались связи, 34 — газоснабжения, 32 — электроснабжения, 26 — питьевой воды, 13 — воздушного транспорта, 4 — канализации, 4 — железнодорожного транспорта, 3 — тепловой энергии, 2 — ирригации и 6 — других сфер.

"Производство и продажа продукции, а также оказание услуг субъектами естественных монополий в интересах потребителей являются одним из ключевых направлений государственного регулирования в данной сфере", — говорится в сообщении.