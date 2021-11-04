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Госагентство обязательного медстрахования завершило 3 тендера на 5 млн манатов

Госагентство обязательного медстрахования завершило 3 тендера на 5 млн манатов Государственное агентство по обязательному медстрахованию Азербайджана завершило 3 открытых тендера на закупку иммунобиологических лекарственных средств (1), специфических лекарственных средств для медицинских учреждений (2), а также расходных материалов
Бизнес
4 ноября 2021 г. 09:40
Госагентство обязательного медстрахования завершило 3 тендера на 5 млн манатов

Государственное агентство по обязательному медстрахованию Азербайджана завершило 3 открытых тендера на закупку иммунобиологических лекарственных средств (1), специфических лекарственных средств для медицинских учреждений (2), а также расходных материалов по государственной программе по улучшению здоровья матерей и детей (3).

Победителями тендеров стали ООО Esam LTD и Referance Pharmaceuticals (1), ООО Esam LTD, Referance Pharmaceuticals и ООО Yurd Pharma (2), фирма Arash, ООО Medsol, ООО Besan и фирма Pasha-K (3), сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок.

Компаниям будут выплачены 217,3 тыс. манатов и 1 476,5 тыс. манатов (1), 568,3 тыс. манатов, 1 192,9 тыс. манатов и 647,3 тыс. манатов (2), 492,7 тыс. манатов, 117 тыс. манатов, 57,7 тыс. манатов и 48,9 тыс. манатов (3), в общей сложности 4 818,6 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке İcbari Tibbi Sığorta Dövlət Agentliyi 5 mln manatlıq 3 tenderə yekun vurub

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