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Госагентство обязательного медстрахования провело тендер на 13 млн манатов

Госагентство обязательного медстрахования провело тендер на 13 млн манатов Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию подвело итоги открытого тендера на закупку лекарств в рамках мероприятий по борьбе с гемофилией.
Бизнес
25 марта 2022 г. 09:58
Госагентство обязательного медстрахования провело тендер на 13 млн манатов

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию подвело итоги открытого тендера на закупку лекарств в рамках мероприятий по борьбе с гемофилией.

Как сообщает Report со ссылкой на единый портал госзакупок, победителем тендера стало ЗАО "Avromed Company".

Компании-победителю будет выплачено 12 млн 798,6 тыс. манатов.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию начало свою деятельность при Кабинете министров Азербайджана в феврале 2016 года, а с ноября того же года стало юридическим лицом публичного права.

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Версия на азербайджанском языке İcbari Tibbi Sığorta Dövlət Agentliyi 13 mln manatlıq tender keçirib

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