Госагентство обязательного медстрахования провело тендер на 13 млн манатов

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию подвело итоги открытого тендера на закупку лекарств в рамках мероприятий по борьбе с гемофилией.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию подвело итоги открытого тендера на закупку лекарств в рамках мероприятий по борьбе с гемофилией.

Как сообщает Report со ссылкой на единый портал госзакупок, победителем тендера стало ЗАО "Avromed Company".

Компании-победителю будет выплачено 12 млн 798,6 тыс. манатов.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию начало свою деятельность при Кабинете министров Азербайджана в феврале 2016 года, а с ноября того же года стало юридическим лицом публичного права.