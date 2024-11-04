О нас

Госагентство назвало пользу национального стандарта ESG для азербайджанского бизнеса

Госагентство назвало пользу национального стандарта ESG для азербайджанского бизнеса Госагентство назвало пользу национального стандарта ESG для азербайджанского бизнеса
Бизнес
4 ноября 2024 г. 16:13
Госагентство назвало пользу национального стандарта ESG для азербайджанского бизнеса

Польза национального стандарта по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) для азербайджанского бизнеса заключается в том, что международные финансовые институты и местные банки обращают внимание на этот стандарт при выборе компании.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Натиг Гасанов.

По его словам, этот стандарт был разработан по рекомендации Международной организации по стандартизации и принят в качестве государственного.

"Национальный стандарт ESG включает в себя оптимизацию бизнеса в компаниях и экономичные методы управления. Иностранные инвесторы и финансовые институты отдают предпочтение компаниям, применяющим этот стандарт. Благодаря этому у компаний, применяющих национальный стандарт ESG, расширяются инвестиционные возможности и повышается конкурентоспособность. Для развития, роста и продвижения бизнеса нужны финансовые средства. А инвесторы придают особое значение этому стандарту", - сказал Гасанов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке State agency names benefits of national ESG standard for Azerbaijani business
Версия на азербайджанском языке ESG üzrə milli standartın Azərbaycan biznesinə faydası açıqlanıb

Другие новости из категории

Институт стандартизации: Нацстандарт ESG создает возможность для системного подхода в бизнесе
Институт стандартизации: Нацстандарт ESG создает возможность для системного подхода в бизнесе
4 ноября 2024 г. 17:05
AZSTANDART: Применение национального стандарта ESG не является принудительным
AZSTANDART: Применение национального стандарта ESG не является принудительным
4 ноября 2024 г. 16:58
KOBİA: Компании, применяющие Национальный стандарт по ESG, смогут получать более дешевые кредиты
KOBİA: Компании, применяющие Национальный стандарт по ESG, смогут получать более дешевые кредиты
4 ноября 2024 г. 16:56
В Азербайджане пройдут очередные земельные аукционы
В Азербайджане пройдут очередные земельные аукционы
4 ноября 2024 г. 16:26
За 10 месяцев в Азербайджане выданы льготные кредиты на сумму более 188 млн манатов
За 10 месяцев в Азербайджане выданы льготные кредиты на сумму более 188 млн манатов
4 ноября 2024 г. 16:14
Розничный товарооборот в Баку с начала 2024 года вырос почти на 5%
Розничный товарооборот в Баку с начала 2024 года вырос почти на 5%
4 ноября 2024 г. 15:19
ГНС призывает граждан не осуществлять операции Card to card при покупке товаров и услуг
ГНС призывает граждан не осуществлять операции Card to card при покупке товаров и услуг
4 ноября 2024 г. 15:02
Стоимость платных услуг в Баку выросла на 9%
Стоимость платных услуг в Баку выросла на 9%
4 ноября 2024 г. 14:47
Оборот общественного питания в Баку вырос более чем на 10%
Оборот общественного питания в Баку вырос более чем на 10%
4 ноября 2024 г. 13:52
В Баку пройдет Глобальный форум мозговых центров
В Баку пройдет Глобальный форум мозговых центров
4 ноября 2024 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi