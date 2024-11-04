Госагентство назвало пользу национального стандарта ESG для азербайджанского бизнеса

Госагентство назвало пользу национального стандарта ESG для азербайджанского бизнеса

Польза национального стандарта по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) для азербайджанского бизнеса заключается в том, что международные финансовые институты и местные банки обращают внимание на этот стандарт при выборе компании.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Натиг Гасанов.

По его словам, этот стандарт был разработан по рекомендации Международной организации по стандартизации и принят в качестве государственного.

"Национальный стандарт ESG включает в себя оптимизацию бизнеса в компаниях и экономичные методы управления. Иностранные инвесторы и финансовые институты отдают предпочтение компаниям, применяющим этот стандарт. Благодаря этому у компаний, применяющих национальный стандарт ESG, расширяются инвестиционные возможности и повышается конкурентоспособность. Для развития, роста и продвижения бизнеса нужны финансовые средства. А инвесторы придают особое значение этому стандарту", - сказал Гасанов.