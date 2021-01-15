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Google завершил покупку производителя фитнес-браслетов Fitbit

Google завершил покупку производителя фитнес-браслетов Fitbit В декабре 2020 года Еврокомиссия одобрила сделку с рядом условий, призванных обеспечить защиту данных пользователей, а также конкуренцию на рынке мобильных устройств
Бизнес
15 января 2021 г. 09:26
Google завершил покупку производителя фитнес-браслетов Fitbit

Американская Google, входящая в Alphabet Inc., официально закрыла сделку по покупке производителя фитнес-браслетов Fitbit Inc. за 2,1 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", компании объявили о сделке в ноябре 2019 года, однако не могли завершить ее долгое время из-за затянувшейся ее проверки антимонопольными регуляторами, особенно в Евросоюзе.

Напомним, что в декабре 2020 года Еврокомиссия одобрила сделку с рядом условий, призванных обеспечить защиту данных пользователей, а также конкуренцию на рынке мобильных устройств.

"Google продолжит защищать конфиденциальность данных пользователей Fitbit", - заявил главный исполнительный директор Fitbit Джеймс Парк в обращении к пользователям устройств.

"Google взяла на себя ряд твердых обязательств перед мировыми регуляторами, пообещав, что данные пользователей Fitbit не будут использованы ею в целях рекламы и будут храниться отдельно от остальной информации, которую компания использует для рекламы", - отметил он.

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Версия на английском языке Google's $2.1 billion purchase of Fitbit is complete

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