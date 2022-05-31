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Google выбрал 17 украинских стартапов для оказания финансовой поддержки

Google выбрал 17 украинских стартапов для оказания финансовой поддержки Компания Google определила первых получателей грантов Google for Startups Ukraine Support Fund - 17 украинских стартапов, которые получат до 100 тыс. долларов.
Бизнес
31 мая 2022 г. 14:44
Google выбрал 17 украинских стартапов для оказания финансовой поддержки

Компания Google определила первых получателей грантов Google for Startups Ukraine Support Fund - 17 украинских стартапов, которые получат до 100 тыс. долларов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, они также будут участвовать в программе менторской поддержки от Google, получат продуктовую поддержку и кредиты в Google Cloud.

Стартапы отбираются на основе критериев, опубликованных на сайте фонда, и оценки собеседования.

Как сообщалось, в конце марта Google объявила о создании Google for Startups Ukraine Support Fund – фонда поддержки для стартапов в Украине в размере 5 млн долларов для выделения денежных грантов в течение 2022 года.

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Версия на английском языке Google selects 17 Ukrainian startups for financial support

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