Google выбрал 17 украинских стартапов для оказания финансовой поддержки

Компания Google определила первых получателей грантов Google for Startups Ukraine Support Fund - 17 украинских стартапов, которые получат до 100 тыс. долларов.

Компания Google определила первых получателей грантов Google for Startups Ukraine Support Fund - 17 украинских стартапов, которые получат до 100 тыс. долларов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, они также будут участвовать в программе менторской поддержки от Google, получат продуктовую поддержку и кредиты в Google Cloud.

Стартапы отбираются на основе критериев, опубликованных на сайте фонда, и оценки собеседования.

Как сообщалось, в конце марта Google объявила о создании Google for Startups Ukraine Support Fund – фонда поддержки для стартапов в Украине в размере 5 млн долларов для выделения денежных грантов в течение 2022 года.