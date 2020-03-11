Google отпустил сотрудников работать на дому из-за коронавируса

Компания Google рекомендовала своим сотрудникам в Северной Америке работать из дома с тем, чтобы снизить риск заражения новым коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC.

"Все офисы в Северной Америке на данный момент находятся в статусе рекомендованной работы на дому. Наша цель - снизить число людей в офисах, что по мнению экспертов, может снизить распространение COVID-19", - говорится в заявлении Google.

Всего в офисах компании в Северной Америке, по данным телеканала, работают не менее 100 тысяч человек.