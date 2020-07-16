Google инвестирует 4,5 млрд. долларов в производство смартфонов в Индии

Google и Jio Platforms подписали коммерческое соглашение о совместной разработке недорогого смартфона под операционные системы Android

Американская корпорация Google в течение ближайших нескольких лет планирует инвестировать 4,5 млрд. долларов США в индийскую компанию Jio Platforms с целью производства бюджетных смартфонов для малоимущих слоев населения Индии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил гендиректор Google Сундар Пичаи.

"Google в течение 5-7 лет инвестирует 4,5 млрд. долларов США в акционерный капитал и операционную инфраструктуру Jio Platforms, чтобы открыть миллионам простых индийцев доступ к цифровым технологиям, - заявил Пичаи. - Это самые большие инвестиции в целях улучшения мобильной связи для всех жителей Индии".

По его словам, Google и Jio Platforms подписали коммерческое соглашение о совместной разработке недорогого смартфона под операционные системы Android.