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Google инвестирует 4,5 млрд. долларов в производство смартфонов в Индии

Google инвестирует 4,5 млрд. долларов в производство смартфонов в Индии Google и Jio Platforms подписали коммерческое соглашение о совместной разработке недорогого смартфона под операционные системы Android
Бизнес
16 июля 2020 г. 18:10
Google инвестирует 4,5 млрд. долларов в производство смартфонов в Индии

Американская корпорация Google в течение ближайших нескольких лет планирует инвестировать 4,5 млрд. долларов США в индийскую компанию Jio Platforms с целью производства бюджетных смартфонов для малоимущих слоев населения Индии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил гендиректор Google Сундар Пичаи.

"Google в течение 5-7 лет инвестирует 4,5 млрд. долларов США в акционерный капитал и операционную инфраструктуру Jio Platforms, чтобы открыть миллионам простых индийцев доступ к цифровым технологиям, - заявил  Пичаи. - Это самые большие инвестиции в целях улучшения мобильной связи для всех жителей Индии".

По его словам, Google и Jio Platforms подписали коммерческое соглашение о совместной разработке недорогого смартфона под операционные системы Android.

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