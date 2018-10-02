Гонконг стал самым дорогим городом мира для размещения офиса

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Гонконг впервые с 2011 года назван самым дорогим городом мира для размещения в нем сотрудников, согласно индексу стоимости жилья и рабочего места (Live/Work Index), составляемому компанией Savills, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Стоимость годовой аренды жилья и офисного пространства для одного сотрудника в Гонконге увеличилась за последние 12 месяцев на 5%, до 112,4 тысяч долларов. В Нью-Йорке, занимавшем первую строчку последние два года, показатель снизился на 1,7%, до 108,2 тысяч долларов.

Лондон, лидировавший среди самых дорогих для работы городов мира в 2011-2015 годах, испытал на себе последствия Brexit и колебаний валютных курсов: стоимость размещения сотрудника в столице Великобритании в фунтах снизилась, однако в долларах показатель вырос на 2,7%, до 96 тысяч долларов.

Четвертое место в рейтинге занимает Токио (84,5 тысяч долларов), а на пятое внезапно вышел Амстердам - здесь стоимость аренды жилья и офиса подскочила за год на 16%, до 62,8 тысяч долларов.

В десятку также вошли Сан-Франциско, Дубай, Дублин, Париж и Пекин.