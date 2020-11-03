Гонконг инициировал в ВТО спор с США по поводу маркировки Made in China

Запрос был разослан членам ВТО 3 ноября

Гонконг попросил Всемирную торговую организацию (ВТО) начать консультации с Соединенными Штатами Америки по поводу требования отменить маркировку Made in China для экспортируемых из Гонконга товаров.

Как передает Report, Служба таможенного и пограничного контроля США 11 августа сообщила, что товары из Гонконга, предназначенные для экспорта в США, должны будут иметь маркировку "сделано в Китае". Данное изменение связано с решением США об отмене преференциального статуса Гонконга.

"Гонконг обратился в ВТО с просьбой о консультациях по спору с Соединенными Штатами относительно требований в отношении знаков происхождения, налагаемых США на товары, произведенные в Гонконге. Запрос был разослан членам ВТО 3 ноября", — говорится в сообщении.

Как поясняется, запрос на консультации формально инициирует спор в ВТО. Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворяющее решение без продолжения разбирательства в арбитраже. При этом, если по истечении 60 дней консультации не помогут разрешить спор, Гонконг может попросить ВТО, чтобы спор рассмотрели арбитры.