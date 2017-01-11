Головной офис AtaHolding переезжает

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Головной офис ООО AtaHolding в этом году сменит адрес. По информации Report, группа компаний планирует переехать из офиса в Yeni Hayat Plaza, расположенного по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Зарифы Алиевой, 55, в новое строящееся здание по адресу Хатаинский район, проспект Ходжалы, 55.

Строительство здания начато 4 мая прошлого года и будет сдано 30 апреля. Заказчиком проекта является ООО AS Capital, автором ООО Platek-House, подрядчиком - ООО İstanbul Çarşı import export. Высота 15-этажного здания – 65 м, длина – 51 м, ширина – 22 м.

Напомним, что Ata Holding основан в 2003 году. Уставный капитал равен 125,345 млн манатов. Учредителями группы компаний являются 3 компании – прошедшие регистрацию в Панаме Hughson Management İnc. (51,15%) и Clonmel International İnc. (25,08%), а также прошедшая регистрацию на Сейшельских островах Asbet Ltd. (23,77%).