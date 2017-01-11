 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Головной офис AtaHolding переезжает

    Группа компаний планирует переехать в новое здание в Хатаинском районе

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Головной офис ООО AtaHolding в этом году сменит адрес. По информации Report, группа компаний планирует переехать из офиса в Yeni Hayat Plaza, расположенного по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Зарифы Алиевой, 55, в новое строящееся здание по адресу Хатаинский район, проспект Ходжалы, 55.

    Строительство здания начато 4 мая прошлого года и будет сдано 30 апреля. Заказчиком проекта является ООО AS Capital, автором ООО Platek-House, подрядчиком - ООО İstanbul Çarşı import export. Высота 15-этажного здания – 65 м, длина – 51 м, ширина – 22 м. 

    Напомним, что Ata Holding основан в 2003 году. Уставный капитал равен 125,345 млн манатов. Учредителями группы компаний являются 3 компании – прошедшие регистрацию в Панаме Hughson Management İnc. (51,15%) и Clonmel International İnc. (25,08%), а также прошедшая регистрацию на Сейшельских островах Asbet Ltd. (23,77%). 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi