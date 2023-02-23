О нас

Госминистр ОАЭ: За пять лет ненефтяная торговля с Азербайджаном выросла в 3,7 раза

Госминистр ОАЭ: За пять лет ненефтяная торговля с Азербайджаном выросла в 3,7 раза Ненефтяная торговля между Азербайджаном и ОАЭ за последние пять лет, увеличившись на 270% (в 3,7 раза), превысила 10,2 млрд дирхамов (2,777 млрд долларов США)
Бизнес
23 февраля 2023 г. 15:00
Госминистр ОАЭ: За пять лет ненефтяная торговля с Азербайджаном выросла в 3,7 раза

Ненефтяная торговля между Азербайджаном и ОАЭ за последние пять лет, увеличившись на 270% (в 3,7 раза), превысила 10,2 млрд дирхамов (2,777 млрд долларов США)

Как передает Report, об этом сказал информационному агентству Emirates (WAM) д-р Тани бин Ахмед Аль Зейуди, государственный министр внешней торговли.

Аль Зейуди подчеркнув, что торгово-экономические отношения между ОАЭ и Азербайджаном переживают устойчивое развитие, отметил, что стоимость их ненефтяной торговли увеличилась более чем втрое в течение последние пять лет. При этом только за 2022 год ненефтяной товарооборот вырос на 46%, составив 3,6 млрд дирхамов (980 млн долларов США).

Он добавил, что 32,6 млн дирхамов (8,876 млн долларов США) пришлось на долю импорта, 351,9 млн дирхамов (95,8 млн долларов США) - экспорта и 3,5 млрд дирхамов (953 млн долларов США) - реэкспорта.

"Значительный рост внешнеторгового оборота наблюдается на фоне увеличения инвестиций, расширения сотрудничества и обмена опытом", — сказал Аль-Зейуди, добавив, что Азербайджан является воротами в Восточную Европу и на многие рынки региона.

Госминистр выделил сектора, которые создают возможности для инвестиций - сектор продуктов питания в обеих странах, а также сферы услуг, недвижимости, продовольственной безопасности и логистика.

Он заявил, что есть много секторов, которые представляют хорошие возможности для инвестиций в ОАЭ и Азербайджане, включая сектор услуг, недвижимость, продовольственную безопасность и сектор логистики.

Аль-Зейуди добавил, что экономические и торговые отношения между двумя странами продолжают развиваться и диверсифицироваться, особенно в области возобновляемых и экологически чистых источников энергии.

Ненефтяной экспорт ОАЭ в Азербайджан состоит из несырьевых нефтяных масел, табачных изделий, автоматических распылителей, редукционных кранов и клапанов, пластмассовых изделий, различных химических продуктов, золота, парфюмерии, бумажных изделий, алюминия, чая и органических химических продуктов.

Аль-Зейуди отметил, что наиболее важными реэкспортируемыми товарами являются телефоны, экраны телевизоров, автомобили и их детали, насосы, вентиляторы, компьютеры, детали самолетов, алюминиевые листы, минеральные масла, шины, бумага и сопутствующие товары.

ОАЭ импортирует из Азербайджана золото, ювелирные изделия и изделия из них, растения, табачные изделия, медную проволоку, медные изделия и т.д.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UAE Minister of State: Non-oil trade with Azerbaijan rose 270% over past five years
Версия на азербайджанском языке BƏƏ-nin dövlət naziri: "Azərbaycanla qeyri-neft ticarət dövriyyəsi son 5 ildə 3,7 dəfə artıb"

Другие новости из категории

В Азербайджане возможна недобросовестная конкуренция в связи с продажей турецких товаров
В Азербайджане возможна недобросовестная конкуренция в связи с продажей турецких товаров
23 февраля 2023 г. 16:17
Названа доля Азербайджана в товарообороте Ирана с прикаспийскими странами
Названа доля Азербайджана в товарообороте Ирана с прикаспийскими странами
23 февраля 2023 г. 15:35
Агентство интеллектуальной собственности подготовило совместный план действий с Госслужбой
Агентство интеллектуальной собственности подготовило совместный план действий с Госслужбой
23 февраля 2023 г. 13:50
Заур Дарабзаде стал победителем конкурса EY Предприниматель года в номинации Социальное влияние
ФотоЗаур Дарабзаде стал победителем конкурса "EY Предприниматель года" в номинации "Социальное влияние"
23 февраля 2023 г. 13:08
Орхан Мамедов: Проведенные под руководством Гейдара Алиева реформы дали толчок к формированию предпринимательства
Орхан Мамедов: Проведенные под руководством Гейдара Алиева реформы дали толчок к формированию предпринимательства
23 февраля 2023 г. 12:56
Микаил Джаббаров проведет стажировку для победителей второго конкурса ”Yüksəliş
Микаил Джаббаров проведет стажировку для победителей второго конкурса ”Yüksəliş"
23 февраля 2023 г. 12:03
В Азербайджане разработан новый Кодекс конкуренции
В Азербайджане разработан новый Кодекс конкуренции
23 февраля 2023 г. 12:02
Посол Великобритании: Азербайджан играет особую роль в развитии Среднего коридора
Посол Великобритании: Азербайджан играет особую роль в развитии Среднего коридора
23 февраля 2023 г. 11:54
Состоялась презентация услуги ”электронная учетная запись
ФотоСостоялась презентация услуги ”электронная учетная запись"
22 февраля 2023 г. 20:33
Обсуждено развитие сотрудничества между азербайджанскими и мексиканскими бизнесменами
Обсуждено развитие сотрудничества между азербайджанскими и мексиканскими бизнесменами
22 февраля 2023 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi