Госминистр ОАЭ: За пять лет ненефтяная торговля с Азербайджаном выросла в 3,7 раза

Ненефтяная торговля между Азербайджаном и ОАЭ за последние пять лет, увеличившись на 270% (в 3,7 раза), превысила 10,2 млрд дирхамов (2,777 млрд долларов США)

Ненефтяная торговля между Азербайджаном и ОАЭ за последние пять лет, увеличившись на 270% (в 3,7 раза), превысила 10,2 млрд дирхамов (2,777 млрд долларов США)

Как передает Report, об этом сказал информационному агентству Emirates (WAM) д-р Тани бин Ахмед Аль Зейуди, государственный министр внешней торговли.

Аль Зейуди подчеркнув, что торгово-экономические отношения между ОАЭ и Азербайджаном переживают устойчивое развитие, отметил, что стоимость их ненефтяной торговли увеличилась более чем втрое в течение последние пять лет. При этом только за 2022 год ненефтяной товарооборот вырос на 46%, составив 3,6 млрд дирхамов (980 млн долларов США).

Он добавил, что 32,6 млн дирхамов (8,876 млн долларов США) пришлось на долю импорта, 351,9 млн дирхамов (95,8 млн долларов США) - экспорта и 3,5 млрд дирхамов (953 млн долларов США) - реэкспорта.

"Значительный рост внешнеторгового оборота наблюдается на фоне увеличения инвестиций, расширения сотрудничества и обмена опытом", — сказал Аль-Зейуди, добавив, что Азербайджан является воротами в Восточную Европу и на многие рынки региона.

Госминистр выделил сектора, которые создают возможности для инвестиций - сектор продуктов питания в обеих странах, а также сферы услуг, недвижимости, продовольственной безопасности и логистика.

Он заявил, что есть много секторов, которые представляют хорошие возможности для инвестиций в ОАЭ и Азербайджане, включая сектор услуг, недвижимость, продовольственную безопасность и сектор логистики.

Аль-Зейуди добавил, что экономические и торговые отношения между двумя странами продолжают развиваться и диверсифицироваться, особенно в области возобновляемых и экологически чистых источников энергии.

Ненефтяной экспорт ОАЭ в Азербайджан состоит из несырьевых нефтяных масел, табачных изделий, автоматических распылителей, редукционных кранов и клапанов, пластмассовых изделий, различных химических продуктов, золота, парфюмерии, бумажных изделий, алюминия, чая и органических химических продуктов.

Аль-Зейуди отметил, что наиболее важными реэкспортируемыми товарами являются телефоны, экраны телевизоров, автомобили и их детали, насосы, вентиляторы, компьютеры, детали самолетов, алюминиевые листы, минеральные масла, шины, бумага и сопутствующие товары.

ОАЭ импортирует из Азербайджана золото, ювелирные изделия и изделия из них, растения, табачные изделия, медную проволоку, медные изделия и т.д.