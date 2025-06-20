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Годовой экспорт химической продукции Узбекистана превысил $500 млн

Годовой экспорт химической продукции Узбекистана превысил $500 млн 16:05
Бизнес
20 июня 2025 г. 16:31
Годовой экспорт химической продукции Узбекистана превысил $500 млн

Годовой объем экспорта химической продукции Узбекистана превышает $500 млн.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления акционерного общества Uzkimyosanoat, объединяющего химические предприятия Узбекистана, Евгений Коржиков на Азербайджано-Узбекском межрегиональном форуме в Баку.

По его словам, Узбекистан уделяет внимание глубокой переработке газа, стремясь выйти за рамки экспорта сырья.

"Стратегическая цель компании - увеличить долю глубокой переработки с текущих 20 % до 35-40 % к 2030 году. Это позволит наращивать экспорт не только в виде газа, но и в виде полимеров, синтетических смол, химических реагентов и, конечно же, удобрений", - сказал Коржиков.

Он отметил, что около 60 % химического экспорта Узбекистана сегодня составляют удобрения, однако цель — к 2030 году довести долю продукции глубокой переработки до 70 % в общем объеме экспорта и без сокращения производства удобрений.

Для этого, по его словам, реализуются не только промышленные проекты, но и создаются научные центры по развитию химических технологий совместно с международными научными институтами. "В частности, недалеко от Ташкента при участии корейских компаний строится научно-исследовательский центр химических технологий", - добавил Коржиков.


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Версия на азербайджанском языке “Uzkimyosanoat”: Kimyəvi məhsul ixracımızın illik dəyəri 500 milyon dolları ötür

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