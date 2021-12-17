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Годовая стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана может достичь 5 млрд долларов

Годовая стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана может достичь 5 млрд долларов Азербайджан в рамках Национальной экспортной стратегии, охватывающей 2020-2026 годы, может довести годовую стоимость ненефтяного экспорта до 4,8-5 млрд долларов США.
Бизнес
17 декабря 2021 г. 16:19
Годовая стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана может достичь 5 млрд долларов
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Азербайджан в рамках Национальной экспортной стратегии, охватывающей 2020-2026 годы, может довести годовую стоимость ненефтяного экспорта до 4,8-5 млрд долларов США.

Об этом сообщил Report исполняющий обязанности президента Азербайджанcкого фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев.

"С начала этого года стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на рекордные 40% и превысила 2 млрд долларов. Естественно, что положительную роль в росте сыграл рост цен на товары на мировом рынке. Хотим поддержать эту тенденцию. Ожидаем, что к концу этого года мы достигнем ненефтяного экспорта в размере 2,6-2,7 млрд долларов. А в рамках Национальной экспортной стратегии планируем к 2026 году увеличить ненефтяной экспорт на 85% по сравнению с 2021 годом, и довести его до 5 млрд долларов",- сказал он.

По словам Абдуллаева, в Национальной экспортной стратегии также предусмотрена диверсификация экспорта ненефтяной продукции: “Этот процесс охватит очень широкий спектр рынков”.

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Версия на английском языке Annual value of Azerbaijan’s non-oil exports may reach $5B
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qeyri-neft ixracının illik dəyəri 5 milyard dollara çata bilər

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