Годовая инфляция в Азербайджане приблизилась к 2%

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе этого года по сравнению с тем же месяцем 2023 года составил 101,7%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 100,7%, непродовольственные товары - 101,7%, платные услуги населе

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе этого года по сравнению с тем же месяцем 2023 года составил 101,7%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 100,7%, непродовольственные товары - 101,7%, платные услуги населению - 103,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия в январе этого года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, на непродовольственные товары - 100,1%, на платные услуги населению - 100% (цены не изменились).