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Годовая инфляция в Азербайджане приблизилась к 2%

Годовая инфляция в Азербайджане приблизилась к 2% Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе этого года по сравнению с тем же месяцем 2023 года составил 101,7%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 100,7%, непродовольственные товары - 101,7%, платные услуги населе
Бизнес
13 февраля 2024 г. 12:28
Годовая инфляция в Азербайджане приблизилась к 2%

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе этого года по сравнению с тем же месяцем 2023 года составил 101,7%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 100,7%, непродовольственные товары - 101,7%, платные услуги населению - 103,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия в январе этого года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, на непродовольственные товары - 100,1%, на платные услуги населению - 100% (цены не изменились).

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Версия на английском языке Annual inflation in Azerbaijan nears 2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya 2 %-ə yaxın olub

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