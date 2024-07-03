Бакинский центр профобразования по авиации и автотранспорту прошел госрегистрацию

Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики осуществила госрегистрацию "Бакинского государственного центра профессионального образования по авиации и автомобильному транспорту", находящегося в ведении Госагентства профессионального образования.
Как сообщает Report, юридический адрес нового учреждения - город Баку, Сабаильский район, улица Эльчина Азизова, 675.
Уставной капитал центра составляет 2 616 672,75 маната, а законным представителем является Физули Казым оглу Талыбов.