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ГНС: В Азербайджане планируют оценить общества с ограниченной ответственностью в рамках Business Ready

ГНС: В Азербайджане планируют оценить общества с ограниченной ответственностью в рамках Business Ready 13:31
Бизнес
24 октября 2024 г. 13:53
ГНС: В Азербайджане планируют оценить общества с ограниченной ответственностью в рамках Business Ready

Более 90% субъектов предпринимательства, действующих в Азербайджане, являются Обществами с ограниченной ответственностью (ООО), планируется проведение их оценки в рамках отчета Всемирного банка Business Ready.

Как сообщает Report, об этом на заседании Рабочей группы "Вхождение в бизнес" заявила руководитель этой группы, заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева.

По ее словам, в процессе оценке в рамках отчета Всемирного банка Business Ready основное внимание будет сосредоточено на оценке обществ с ограниченной ответственностью.

"Опросы будут осуществляться на основе методологии, разработанной для ООО", - сказала Мусаева.

Она подчеркнула, что основная цель - не только достичь положительных результатов в оценке Всемирного банка, но и постоянно улучшать процесс регистрации субъектов бизнеса.

"Изменения в законодательстве направлены не только на увеличение баллов при оценке, но и на общее улучшение деловой среды. Эти изменения дополняют друг друга и усиливают обязательства государственных органов по цифровизации. В то же время мы внедряем некоторые упрощения", - добавила она.

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