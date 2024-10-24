ГНС: В Азербайджане планируют оценить общества с ограниченной ответственностью в рамках Business Ready

Более 90% субъектов предпринимательства, действующих в Азербайджане, являются Обществами с ограниченной ответственностью (ООО), планируется проведение их оценки в рамках отчета Всемирного банка Business Ready.
Как сообщает Report, об этом на заседании Рабочей группы "Вхождение в бизнес" заявила руководитель этой группы, заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева.
По ее словам, в процессе оценке в рамках отчета Всемирного банка Business Ready основное внимание будет сосредоточено на оценке обществ с ограниченной ответственностью.
"Опросы будут осуществляться на основе методологии, разработанной для ООО", - сказала Мусаева.
Она подчеркнула, что основная цель - не только достичь положительных результатов в оценке Всемирного банка, но и постоянно улучшать процесс регистрации субъектов бизнеса.
"Изменения в законодательстве направлены не только на увеличение баллов при оценке, но и на общее улучшение деловой среды. Эти изменения дополняют друг друга и усиливают обязательства государственных органов по цифровизации. В то же время мы внедряем некоторые упрощения", - добавила она.