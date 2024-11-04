ГНС призывает граждан не осуществлять операции Card to card при покупке товаров и услуг

14:37 Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики обратилась к гражданам по поводу операций денежных переводов Card to card.

Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана обратилась к гражданам по поводу операций по денежным переводам посредством Card to card.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что проведение безналичных платежей в объектах розничной торговли и общепита посредством Card to card, а не через POS-терминалы, является нарушением законодательства и прав потребителей.

"В таких случаях потребителям не предоставляется выписка из POS-терминала и чек контрольно-кассового аппарата, что ограничивает возможность покупателя требовать свои права, а также получать часть потраченной суммы обратно в виде "кэшбэка". В то же время это приводит к тому, что потребители лишаются права воспользоваться механизмом ƏDV geri al", - подчеркивает служба.

Государственная налоговая служба, учитывая, что данное нарушение закона является уклонением от уплаты налогов, призывает граждан осуществлять безналичные платежи в объектах розничной торговли и общественного питания не посредством операций Card to card, а только через POS-терминалы, а предпринимателей - принимать безналичные платежи только через POS-терминалы во избежание финансовых санкций, предусмотренных Налоговым кодексом АР.