ГНС подписала меморандум о сотрудничестве с Карабахским университетом

ГНС подписала меморандум о сотрудничестве с Карабахским университетом

Государственная налоговая служба (ГНС) и Карабахский университет подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, документ подписан в ходе встречи главы ГНС Орхана Назарли с ректором Карабахского университета Шахином Байрамовым в Ханкенди.

Документ предусматривает установление сотрудничества в области подготовки кадров и научных исследований, реализацию совместных проектов, организацию мероприятий, направленных на развитие студентов, а также укрепление взаимовыгодных связей.