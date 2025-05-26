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ГНС подписала меморандум о сотрудничестве с Карабахским университетом

ГНС подписала меморандум о сотрудничестве с Карабахским университетом ГНС подписала меморандум о сотрудничестве с Карабахским университетом
Бизнес
26 мая 2025 г. 11:04
ГНС подписала меморандум о сотрудничестве с Карабахским университетом

Государственная налоговая служба (ГНС) и Карабахский университет подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, документ подписан в ходе встречи главы ГНС Орхана Назарли с ректором Карабахского университета Шахином Байрамовым в Ханкенди.

Документ предусматривает установление сотрудничества в области подготовки кадров и научных исследований, реализацию совместных проектов, организацию мероприятий, направленных на развитие студентов, а также укрепление взаимовыгодных связей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Vergi Xidməti Qarabağ Universiteti ilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

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