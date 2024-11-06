ГНС оштрафовала более 120 налогоплательщиков за операции "Card to card"

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана оштрафовала более 120 налогоплательщиков, осуществлявших безналичные платежи не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту ("Card to card").

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана оштрафовала более 120 налогоплательщиков, осуществлявших безналичные платежи не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту ("Card to card").

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Нарушения были выявлены в ходе мониторингов, проводившихся на объектах розничной торговли и общепита в последние несколько дней.

В ведомстве отметили, что нарушения, выявленные в ходе проверок, протоколируются, и к таким объектам применяются финансовые санкции.

"Прием безналичных платежей должен осуществляться только через POS-терминал, при этом гражданам должна быть представлена квитанция POS-терминала, а также чек контрольно-кассового аппарата", - напомнили в ГНС.