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ГНС оштрафовала более 120 налогоплательщиков за операции "Card to card"

ГНС оштрафовала более 120 налогоплательщиков за операции "Card to card" Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана оштрафовала более 120 налогоплательщиков, осуществлявших безналичные платежи не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту ("Card to card").
Бизнес
6 ноября 2024 г. 15:35
ГНС оштрафовала более 120 налогоплательщиков за операции Card to card

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана оштрафовала более 120 налогоплательщиков, осуществлявших безналичные платежи не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту ("Card to card").

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Нарушения были выявлены в ходе мониторингов, проводившихся на объектах розничной торговли и общепита в последние несколько дней.

В ведомстве отметили, что нарушения, выявленные в ходе проверок, протоколируются, и к таким объектам применяются финансовые санкции.

"Прием безналичных платежей должен осуществляться только через POS-терминал, при этом гражданам должна быть представлена квитанция POS-терминала, а также чек контрольно-кассового аппарата", - напомнили в ГНС.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Kartdan karta" üsulu ilə işləyən daha 120 sahibkara maliyyə sanksiyası tətbiq edilib

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