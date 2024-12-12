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ГНС оштрафовала 467 налогоплательщиков за операции "с карты на карту"

ГНС оштрафовала 467 налогоплательщиков за операции "с карты на карту" Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана оштрафовала 467 налогоплательщиков, осуществлявших безналичные платежи не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту.
Бизнес
12 декабря 2024 г. 15:45
ГНС оштрафовала 467 налогоплательщиков за операции с карты на карту

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана оштрафовала 467 налогоплательщиков, осуществлявших безналичные платежи не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В отношении этих субъектов предпринимательства были составлены протоколы и приняты решения о применении финансовых санкций.

"Прием безналичных средств должен осуществляться только через POS-терминал, при этом гражданам следует выдавать оба чека - POS-терминала и контрольно-кассового аппарата. Установка POS-терминалов относится к прямым обязанностям налогоплательщиков", - заявили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке "Kartdan karta" üsulu ilə işləyən daha 467 sahibkara maliyyə sanksiyası tətbiq edilib

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