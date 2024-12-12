ГНС оштрафовала 467 налогоплательщиков за операции "с карты на карту"

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана оштрафовала 467 налогоплательщиков, осуществлявших безналичные платежи не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту.

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана оштрафовала 467 налогоплательщиков, осуществлявших безналичные платежи не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В отношении этих субъектов предпринимательства были составлены протоколы и приняты решения о применении финансовых санкций.

"Прием безналичных средств должен осуществляться только через POS-терминал, при этом гражданам следует выдавать оба чека - POS-терминала и контрольно-кассового аппарата. Установка POS-терминалов относится к прямым обязанностям налогоплательщиков", - заявили в ведомстве.