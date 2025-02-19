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ГНС: Новая редакция НК будет включать налоговые инструменты для содействия экономическому росту

ГНС: Новая редакция НК будет включать налоговые инструменты для содействия экономическому росту в русской версии (по праву) сильно сокращено. поэтому сама перевела, только одно предложение в предпоследнем вопросе было.
Бизнес
19 февраля 2025 г. 15:31
ГНС: Новая редакция НК будет включать налоговые инструменты для содействия экономическому росту

Одной из основных целей разработки новой редакции Налогового кодекса (НК) является внедрение налоговых инструментов, содействующих экономическому росту.

Об этом в интервью Report заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева.

По ее словам, одной из основных целей при разработке нового варианта Налогового кодекса является создание эффективного налогового законодательства, оптимизация налоговой нагрузки и поддержка развития предпринимательства: "Изучен международный опыт и проведен широкий анализ для формирования налоговых механизмов, способствующих развитию экономики в соответствии со стратегическими целями".

С. Мусаева отметила, что в новом кодексе ключевое внимание будет уделено развитию предпринимательства: "Особенно широко будут внедряться инструменты налоговой политики, стимулирующие переход от микро- и малого предпринимательства к среднему бизнесу. Стимулирование реинвестиций, реинвестиции прибыли и обеспечение доходов госбюджета за счет косвенных налогов являются одними из основных приоритетов".

Отметим, что Налоговый кодекс действует с 2001 года, и ежегодно в него вносятся большое число дополнений и изменений.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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