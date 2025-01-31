ГНС направила в следственные органы материалы по 643 налогоплательщикам

ГНС направила в следственные органы материалы по 643 налогоплательщикам

В 2024 году Государственная налоговая служба (ГНС) направила в соответствующие следственные органы материалы с составом преступлений по 643 налогоплательщикам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНС.

Согласно закону "Об административном производстве" было принято в общей сложности 5,1 тыс. решений о направлении требований по уплате задолженности налогоплательщиками-должниками.

Кроме того, для взыскания налоговой задолженности в государственный бюджет были направлены соответствующие распоряжения на активные банковские счета должников, обеспечено временное ограничение права выезда из страны 7 008 лиц, принято в общей сложности 12 тыс. решений об описи имущества налогоплательщиков-должников:

"В 2024 году продолжились проактивные информационные мероприятия по уплате задолженностей по начисленным налогам, страховым взносам, процентам и примененным финансовым санкциям в отношении налогоплательщиков-должников", - говорится в сообщении.