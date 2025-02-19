ГНС изучит предложения представителей строительного сектора по налогообложению

Государственная налоговая служба изучает предложения производителей строительных материалов по совершенствованию налогового законодательства и администрирования.

Государственная налоговая служба изучает предложения производителей строительных материалов по совершенствованию налогового законодательства и администрирования.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, члены Ассоциации производителей строительных материалов Азербайджана представили свои инициативы на встрече в Главном управлении налоговой политики.

В ГНС отметили, что подобные встречи будут проводиться и в дальнейшем, чтобы изучить мнение представителей бизнеса, а также внести вклад в государственно-частное партнерство.