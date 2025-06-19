ГНС и ОЭСР обсудили применение цифровых решений в администрировании НДС

Государственная налоговая служба Азербайджана (ГНС) и Форум налогового администрирования (FTA) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обсудили применение цифровых решений в администрировании НДС.

Государственная налоговая служба Азербайджана (ГНС) и Форум налогового администрирования (FTA) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обсудили применение цифровых решений в администрировании НДС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНС.

Согласно информации, в рамках 29-й Генеральной ассамблеи Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA), проходящей в Баку, глава Государственной налоговой службы Орхан Назарли провел встречу с руководителем отдела НДС и налогового администрирования FTA Клаудией Варгас.

На встрече стороны обсудили возможности укрепления международного сотрудничества в сфере налогового администрирования, обмена передовыми управленческими практиками и применения новых технологических подходов. Стороны также обменялись мнениями о налоговой прозрачности и обмене информацией на международном уровне.