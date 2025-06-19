О нас

ГНС и ОЭСР обсудили применение цифровых решений в администрировании НДС

ГНС и ОЭСР обсудили применение цифровых решений в администрировании НДС Государственная налоговая служба Азербайджана (ГНС) и Форум налогового администрирования (FTA) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обсудили применение цифровых решений в администрировании НДС.
Бизнес
19 июня 2025 г. 15:39
ГНС и ОЭСР обсудили применение цифровых решений в администрировании НДС

Государственная налоговая служба Азербайджана (ГНС) и Форум налогового администрирования (FTA) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обсудили применение цифровых решений в администрировании НДС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНС.

Согласно информации, в рамках 29-й Генеральной ассамблеи Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA), проходящей в Баку, глава Государственной налоговой службы Орхан Назарли провел встречу с руководителем отдела НДС и налогового администрирования FTA Клаудией Варгас.

На встрече стороны обсудили возможности укрепления международного сотрудничества в сфере налогового администрирования, обмена передовыми управленческими практиками и применения новых технологических подходов. Стороны также обменялись мнениями о налоговой прозрачности и обмене информацией на международном уровне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоOECD-lə ƏDV inzibatçılığında rəqəmsal həllərin tətbiqi müzakirə olunub

Самое читаемое

В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi